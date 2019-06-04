CHP Kandıra, bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Örgütü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel bayramlaşma programını gerçekleştirdi. İlçe binasında düzenlenen programa CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldız, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ve yönetimi, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin, CHP Kandıra eski İlçe Başkanlarından Recep Şenol, Muzaffer Yağız ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİT HABERLERİ

CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, bayram arifesinde arka arkaya gelen şehit haberlerini hatırlatarak, “Maalesef vatan evlatlarımızı toprağa verdiğimiz bir bayramı daha sevinçle karşılayamıyoruz. Her bayram öncesi yaşanan ve süreklilik kazanan bu acı olayların bir an önce bitmesini, terör olaylarının sonlanmasını diliyoruz. Ülkemizde barış, huzur, mutluluk içerisinde kimsenin kimseden ayrıştırılmasına izin vermeyerek karşılayacağımız bayramları yaşamak, kınalı kuzuların kara toprakla değil aileleriyle kucaklaşabildiği bir bayramın hasretini çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM YOLU’NA ÇARE BULUN

CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ise, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İlçemizde de her bayram maalesef buruk geçiyor. ‘Ölüm yolu’ diye adlandırdığımız Kandıra Yolu’nda özellikle bayramlarda gerçekleşen kazalar hepimizi derinden yaralıyor. Konuyu defalarca yetkili mercilere taşımamıza rağmen hala bu yol için bir çalışma yapılmaması, kazaya değil cinayete göz yummaktır. Bayram günü tekrar yetkililere seslenerek Kandıra Yolu için acil önlem alınması isteğimizi yineliyor, Kandıra’nın ölümlü kazalarla değil güzellikleri ile anılmasını istiyoruz” diye konuştu.