Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:00 TSİ- Gündem G: Bugün 14:23 TSİ

CHP Kandıra, bayramlaştı

CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı ve CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, Kandıra İlçe Örgütü’nün geleneksel bayramlaşma programında partililer ile bir araya geldi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Örgütü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel bayramlaşma programını gerçekleştirdi. İlçe binasında düzenlenen programa CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldız, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ve yönetimi, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin, CHP Kandıra eski İlçe Başkanlarından Recep Şenol, Muzaffer Yağız ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİT HABERLERİ

CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, bayram arifesinde arka arkaya gelen şehit haberlerini hatırlatarak, “Maalesef vatan evlatlarımızı toprağa verdiğimiz bir bayramı daha sevinçle karşılayamıyoruz. Her bayram öncesi yaşanan ve süreklilik kazanan bu acı olayların bir an önce bitmesini, terör olaylarının sonlanmasını diliyoruz. Ülkemizde barış, huzur, mutluluk içerisinde kimsenin kimseden ayrıştırılmasına izin vermeyerek karşılayacağımız bayramları yaşamak, kınalı kuzuların kara toprakla değil aileleriyle kucaklaşabildiği bir bayramın hasretini çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM YOLU’NA ÇARE BULUN

CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ise, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İlçemizde de her bayram maalesef buruk geçiyor. ‘Ölüm yolu’ diye adlandırdığımız Kandıra Yolu’nda özellikle bayramlarda gerçekleşen kazalar hepimizi derinden yaralıyor. Konuyu defalarca yetkili mercilere taşımamıza rağmen hala bu yol için bir çalışma yapılmaması, kazaya değil cinayete göz yummaktır. Bayram günü tekrar yetkililere seslenerek Kandıra Yolu için acil önlem alınması isteğimizi yineliyor, Kandıra’nın ölümlü kazalarla değil güzellikleri ile anılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bugün 12:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Fevziye Camii avlusunda bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti mask
Fevziye Camii avlusunda bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti
İşte Erkan bebeğin son hali mask
İşte Erkan bebeğin son hali
Yargıtay'dan emsal karar! 'Uyum sağlayamadık' boşanma gerekçesi değil! mask
Yargıtay'dan emsal karar! 'Uyum sağlayamadık' boşanma gerekçesi değil!
Okul olacaktı, ahır oldu mask
Okul olacaktı, ahır oldu
Darıca ailesi, bayramlaştı mask
Darıca ailesi, bayramlaştı
7 aylık bebek 2. kattan düştü mask
7 aylık bebek 2. kattan düştü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım mask
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Karaosmanoğlu danışman olacak mask
Karaosmanoğlu danışman olacak

GALERİ

İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL