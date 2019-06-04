Körfezliler bayramlaştı

Körfez'de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşmasının adresi Tütünçiftlik Kültür Merkeziydi. Milletvekili Işık Kaymakam Can ve Başkan Söğüt konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi

KÖRFEZLİLER BAYRAMLAŞTI

Körfez Kaymakamlığı Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyinin birlikte düzenlediği geleneksel Kent Bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcıları KOTO Başkanı Recep Öztürk Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran siyasi partilerin başkan ve yöneticileri kamu kurumlarının müdürleri oda ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SÖĞÜT DUALARIMIZ ONLAR İÇİN

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt "Ramazanı geride bıraktık bayramın coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Biz sevinç içerisinde bayramı karşılarken Dünyanın birçok noktasında zulüm gören mazlumlar var. Bu bayramlar vesilesiyle onlara dua ediyoruz. İnşallah bu bayram onlar için son zulüm günü olur. Sevinç içerisinde bayramlarını kutlarlar dedi. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında Hepinizin bayramını kutluyorum. Milletimizin bu birlik ve beraberliğinin nice bayramlarda devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.