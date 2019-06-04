Darıca ailesi, bayramlaştı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ,sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutlarken Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç dua ederek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Zeybek Partililerle Bayramlaştı

Darıca AKP İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaşan AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, tüm partililerin ve vatandaşların bayramını tebrik ederken, birlik ve beraberlik içinde nice hayırlı bayramlar temenni etti. AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde gece gündüz demeden çalışarak, Ak kadroların bir kez daha Darıca’da seçimi kazanmasına katkı sunan mahalle yönetimlerinden, gençlik kollarına, kadın kollarından ana kademe yöneticilerine kadar tüm parti teşkilatlarına teşekkür ederek, herkesin bayramını tebrik etti.

Ramazan Ayını Huzur İçinde Geçirdik

Bayramlaşma programlarında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise bütün İslam Aleminin bayramını tebrik etti. Bıyık, “Özüne uygun bir şekilde vatandaşlarımızla iç içe geçirdiğimiz mübarek ramazan ayının ardından kutladığımız Ramazan Bayramı’nın insanlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde büyük bir coşkuyla kutladığımız bayramların bir yenisine daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz değerli Darıca halkımızın nezdinde bütün vatandaşlarımızın ve Müslüman Aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Belediye Başkanı olarak ilk bayramımızı huzur içinde geçiriyoruz. Sevdiklerimizle birlikte nine huzurlu bayramlara erişmenizi Rabbimden niyaz diyorum.” dedi. Bayramlaşma programı protokolün vatandaşların bayramını tebrik etmesi ile son buldu.