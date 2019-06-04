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AKP, hem bayramlaşacak hem seçim konuşacak

AKP Kocaeli İl Başkanlığında geleneksel bayramlaşma töreni bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.
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Bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İzmit eski Belediye Başkanı Halil Yenice, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

BAYRAM KUTLAYIN, SEÇİMLERDEN BAHSEDİN

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bayramlaşma programında İstanbul seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ellibeş, "İzmit seçimleri ile ilgili olarak alacağımız dersleri aldık ileriye bakıyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İzmit’te bir çalışma başlattık. İstanbul’da oturan en yakınınızdan en uzağınıza kadar bir liste yapın, adını, soyadını, telefonunu yazın ve arayın. Hem bayramınızı kutlayın hem de İstanbul seçimlerinden bahsedin. Sonra aradığınız kişilerden yaptığınız listeyi ilçe başkanınıza verin. O da bize verecek. Biz de İstanbul’a verip seçimi değerlendireceğiz." dedi.

Bugün 12:35 TSİ - Siyaset

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