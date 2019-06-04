CHP İzmit ailesi, bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü geleneksel bayramlaşma programını yoğun bir katılımla bayramın ilk günü ilçe binası önünde gerçekleştirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekilleri Erol Köse, Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem il, ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi programa katıldı.

YOĞUN KATILIM

CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanları CHP Kocaeli Milletvekilleri Erol Köse ve Hikmet Erenkaya ilçe binası önünde tüm partililer ile tek tek kucaklaşarak bayramlarını tebrik etti. Yoğun bir katılım sağlanan bayramlaşma programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.