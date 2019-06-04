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İzmit Belediyesi'nde bayram coşkusu sokağa taşındı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye önünde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramını kutladı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye önünde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramını kutladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bayramlaşmada Hürriyet herkesle tek tek bayramlaştı.

Hürriyet burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bayramlar küslerin barıştığı, insanların, milletlerin birlik ve kardeşlik duygusunu daha içten hissettiği günlerdir. Bugün bizim için daha da özel bir gün. Göreve gelmemizin ardın ilk bayramlaşma törenindeyiz. O yüzden kent bayramlaşması dışında bir bayramlaşma töreni de yapalım istedik. Milletvekilliğim döneminden bu yana birçok vatandaşımız ile sokakta birlikteydik. Bugün de uzun süredir göremediğimiz arkadaşlarımız da vardı. Onları görmekten çok mutluluk duydum. Hepimizin güzel kardeşlik duygularının hakim olması dileğiyle. Hepinizin bayramını kutluyorum"

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