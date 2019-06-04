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İzmit'te bayram magandalarına operasyon

İzmit'te silahlı bayram kutlaması yapan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram sevincini silahla kutlamak isteyenlere yönelik operasyon düzenledi. Silah seslerinin geldiği alanlar ve şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 13 adet kuru sıkı, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği olmak üzere 16 silah ele geçirdi. Üzerinde silah bulunan 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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