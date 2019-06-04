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"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

Gaziantep'te, bayram namazı öncesi vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.
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Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'ne bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandığını iddia etti. İmamın, söylediği öne sürülen sözler kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep Valiliği de tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır."

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