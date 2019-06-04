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Kartepe’de coşkulu Kent Bayramlaşması

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen geleneksel Kent Bayramlaşması büyük katılımla gerçekleşti.
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Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ilçe bayramlaşması, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Uzunçiftlik Kültür Merkezi'nde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kent Bayramlaşmasına Belediye Başkanı Kocaman’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, siyasi parti temsilcileri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve Kartepeliler katıldı.

MEHMETÇİĞİMİZ SINIR ÖTESİNDE

Geleneksel Kent Bayramlaşmasının açılış konuşmasında Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun “Ramazan Bayramı münasebetiyle bir aradayız. Allah nicelerine kavuşmayı nasip eylesin. Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Ramazan Bayramı olmasına karşın Mehmetçiğimiz sınır ötesinde harekatına devam etmektedir. Bayram vesilesiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

DUAMIZ MEHMETÇİK İLE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman da “Ramazan Ayını tamamlayarak bayrama ulaştık. Bir ve beraber olduğumuz sürece bizlere hergün bayramdır. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah Ramazan Ayı maneviyatını bütün aylarda yaşamayı nasip etsin. Mehmetçiğimiz sınır ötesinde ülkemizin bekası için bayram demeden mücadele etmektedir. Allah onlardan razı olsun. Dualarımız her zaman onlarla birliktedir” açıklamasında bulundu.

MEHMETÇİĞİMİZ DUALARIMIZDA

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise “11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nı geride bırakarak bayrama ulaştık. Ümmet bilinciyle yaşamayı Allah bizlere nasip eylesin. Ramazan Ayı birlik ve beraberliğimizi sağlayan çok önemli zamandır. Bu birlik ve beraberliği yaymalıyız. Küskünlükleri, dargınlıkları bir tarafa bırakmalıyız. Küslüğü geride bırakmalıyız. İhtiyaç sahiplerine çok daha fazla el uzatmalıyız. Ülkemizde bayram yapılırken huzur ve güvenliğimiz için sınır ötesinde Mehmetçiğimiz mücadele etmektedir. Ülkemizin birliği ve beraberliği adına Türkiyemiz için mücadele etmiş şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

ANADOLU SON KALEDİR

“Ülkemizin birliği ve beraberliğine sahip çıkmalıyız” diyen Yılmaz “Fesat çıkarmaya çalışanlara izin vermemeliyiz. Bu bizim tarihi vebalimizdir. Türkiye olarak çok önemli süreçten geçmekteyiz. Yaşananlara iyi bakmak gerekiyor. Vatanın ne kadar önemli olduğunu vatansız kalanların durumuna bakarak görmeliyiz. Yüz yıllık hesaplaşmalarla karşı karşıyayız. Son beş yıldır yaşadıklarımız Türkiye’mize siyasi, ekonomik ve askeri olarak diz çöktürme hamleleridir. Buna asla izin vermeyeceğiz. İslam aleminin son kalesi Anadolu’dur. Ümmet coğrafyasının sığınacakları son kale Anadolu Kalesidir. Bu şuurla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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