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Bayram keşkeği Kocaman’dan

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramı Namazını Nusretiye Camii’nde kıldıktan sonra keşkek buluşmasına katılarak, keşkekleri elleriyle servis etti.
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Ramazan Bayramı’nda Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, bayram namazında hemşehrileriyle bir araya gelerek , ilk bayramlaşmasını Nusretiye Camii’nda cemaatiyle bayram namazı sonrasında yaptı. Belediye Başkanı Kocaman, hemşehrileriyle bayramlaşması sonrasında İbrikdere Mahallesi’ndeki geleneksel bayram keşkeği etkinliğinde hemşehrileri ile buluştu.

AREFEDEN KAYNAMAYA BAŞLAYAN KEŞKEK

Her yıl Ramazan Bayramı’nda Kartepe İbrikdere Muhtarlığı tarafından düzenlenen geleneksel ‘keşkek cemiyeti’ bu yıl, 57’nci Alay Parkı içerisindeki alanda geniş bir katılımla gerçekleşti. Ramazan Bayramı namazı çıkışı, arife gününden itibaren kaynamaya başlayan keşkek kazanlarının etrafında bir araya gelen Kartepeliler, hem birbirleriyle bayramlaşma hem de nefis keşkeğin tadına bakma imkanı buldu.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın katıldığı keşkek cemiyeti renkli görüntülere sahne oldu. İbrikdere Mahalle Muhtarı Kadem Demir etkinlikte yaptığı konuşmada, keşkek cemiyetine katılan tüm konukların bayramını tebrik ederek katılımlarından ve desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Kocaman’a teşekkür etti.

ALLAH BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise “Keşkek Cemiyetimiz hemşehrilerimizin katılımıyla her bayram daha kalabalık olarak gerçekleştirilmektedir. Ramazan Ayı’nı en güzel şekilde eda etmeye çalıştık. Allah’a şükürler olsun ki bayrama ulaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Seneye yine kalabalıklaşan ve büyüyen ailemizle burda buluşmayı, bayram sevincimizi birlikte paylaşmayı nasip etsin. ” şeklinde konuştu.

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