Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü geleneksel bayramlaşma programını yoğun bir katılımla bayramın ilk günü ilçe binası önünde gerçekleştirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekilleri Erol Köse, Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem il, ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi programa katıldı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın il dışında olduğu için bayramlaşmaya katılmadığı öğrenildi.
Bugün 14:13 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:16 TSİ
CHP'de Cengiz Sarıbay'sız bayramlaşma
CHP İzmit İlçe Örgütü’nün parti binası önünde düzenlenen bayramlaşma programına partililer büyük ilgi gösterdi. Ancak İl Başkanı Cengiz Sarıbay yoktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz