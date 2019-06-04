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KOTO’da gelenek bozulmadı: İş dünyası KOTO’da bayramlaştı

İlimizin en geniş kurumsal ailesine sahip olan Kocaeli Ticaret Odası’nın bayramlaşma geleneği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, iş dünyasını KOTO Bayramlaşma Programı’nda ağırladı.
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Kocaeli Ticaret Odası, geleneksel bayramlaşma programını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa, meclis üyeleri, KOTO Genç ve Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleri, komite üyeleri ve iş insanları, Oda personeli büyük ilgi gösterdi. Programda ayrıca Kocaeli İş Kadınları Derneği Başkanı Nurhayat Güldüren, Kızılay Başkanı Cengiz İpek de yer aldı.

BAŞKANLARDAN MESAJLAR

Bayramlaşma töreninde konuşma gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “On bir ay boyunca hasret ve özlemle beklediğimiz huzur ayı Ramazan-ı Şerif'i; dayanışma, paylaşım ve muhabbetle geride bırakarak, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize ve insanlığa; barış, sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyoruz. Bu yıl da yoğun ilgiyle bizleri bayramlaşma programında yalnız bırakmayan iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice bayramlara…” derken, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan da, KOTO ailesinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını dileyerek, “Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz” dedi.

Bugün 14:22 TSİ - Ekonomi

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