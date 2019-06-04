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Başiskeleliler bayramlaştı

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde 21. Kent bayramlaşması kaymakamlık tören alanında yapıldı.
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Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde 21. Kent bayramlaşması kaymakamlık tören alanında yapıldı. Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Yılmaz Kütükçü’nün de katıldığı programda ilçe halkı hem kendi arasında hem de ilçe protokolü ile bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ilk bayramı olma özelliğini taşıyan Ramazan Bayramı bayramlaşma programı birinci gün kaymakamlık meydanında gerçekleşti. İlçe halkının aileleri ile birlikte katıldığı program tam bir bayram havasında geçti. Başiskele ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, meclis üyeleri,muhtarlar,sivil toplum kuruluşları,belediye personeli, sendika temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bayramlaşma programına katılım oldukça yoğundu. Bayramlaşma sonunda katılanlara ikramda bulunuldu.

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