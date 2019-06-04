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Akşener, bayramı memleketinde geçiriyor

İYİ Parti Genel Başkanı İzmitli Meral Akşener, Ramazan Bayramını memleketinde geçiriyor.
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İYİ Parti Genel Başkanı İzmitli Meral Akşener, Ramazan Bayramını memleketinde geçiriyor. Akşener, rahmetli ağabeyi Nihat Gürer’in evinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ile bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından Genel Başkan Akşener, tüm Kocaeli halkının bayramını tebrik etti.

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Yorumlar

(1)
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Amele - Hocam ellerinizden öperim.bayramınız güzel olsun,mubarek olsun

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 16:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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