Akşener, bayramı memleketinde geçiriyor

İYİ Parti Genel Başkanı İzmitli Meral Akşener, Ramazan Bayramını memleketinde geçiriyor. Akşener, rahmetli ağabeyi Nihat Gürer’in evinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ile bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından Genel Başkan Akşener, tüm Kocaeli halkının bayramını tebrik etti.