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Körfez Ticaret Odası, bayramlaştı

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni 1’inci günü saat 11.00’da yapıldı. Oda binasında gerçekleşen bayramlaşma programında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan hazır bulundu.
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Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda sürdüren Körfez Ticaret Odası’nda bayramın ilk günü bir araya gelindi. Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde ilçe STK’ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreni saat 11.00-12:30 saatleri arasında devam etti. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırladı ve sohbet etti.

"Birlik beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum"

Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “Bayramlar bizlere birlik ve beraberliğin faydasını gösteren en önemli günlerdir. Bu özel gün, dostların birbirlerini ziyaret etmesi, aile bireylerinin birbirlerini ziyaret ederek hasret gidermesi için en önemli fırsattır. Ben bu vesileyle odam adına tüm oda üyelerimizin ve halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

DTO da bayramlaşma programına katıldı

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis divanı Deniz Ticaret Odası’nda düzenlenen bayramlaşma programına katılım sağladı. Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Kürşat bal Körfez Ticaret Odasının ziyaretinden dolayı KTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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