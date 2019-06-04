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Eski belediye başkanına, İYİ Parti rozeti takıldı

CHP İzmit İlçe Örgütü geleneksel bayramlaşma programı ilçe binası önünde gerçekleştirdi. Programda İYİ Partililerin isteği üzerine İzmit Belediyesi eski başkanı Erol Köse’ye İYİ Parti rozeti takıldı.
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CHP İzmit İlçe Örgütü geleneksel bayramlaşma programı ilçe binası önünde gerçekleştirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekilleri Erol Köse, Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem il, ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi programa katılırken İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve İYİ Parti yönetiminden isimler de bayramlaşma programındaydı. İYİ Partililerin isteği üzerine İzmit Belediyesi eski başkanı Erol Köse’ye İYİ Parti rozeti takıldı. Rozetin takılmasının ardından CHP ve İYİ Partililer birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

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Yorumlar

(1)
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Muazzez - Bayraminiz kutlu olsun

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 16:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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