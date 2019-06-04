Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kocaeli Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği 31. Geleneksel Kent Bayramlaşması Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, siyasi partiler, STK temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımı ile İzmit Antikkapı’da gerçekleştirildi. Kent Bayramlaşmasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Çocuklarımızın mutlu bir şekilde yetişeceği bir şehri hepimiz birlikte kuracağız. Bu açıdan bu kentin gelişimine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlik içinde bu kenti daha da güzel hale getireceğiz” dedi.

BAYRAMLAŞMAYA YOĞUN KATILIM

İzmit Antikkapı’da gerçekleşen bayramlaşma programına Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Garnizon Komutanı Kadir Yıldız, İl Emineyt Müdürü Necati Denizci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanlığına vekaleten Harun Yıldızlı, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Sağlık eski Bakanı Kazım Dinç, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkaları, askeri erkan, STK Temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

“BUGÜN FARKLI SİYASİ VE MESLEK GRUPLARINDAN İNSANLAR BİR ARADA”

Bayramlaşma programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy “Kocaeli’de geleneksel hale gelen bir bayram programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayramlar, toplumumuz için özel günler. Bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek için kırgınlıkları ve küskünlükleri kaldırmalıyız. Bugün farklı meslek ve siyasi parti grupları bir arada. Bu birlikteliği daha da ilerletmeliyiz. Hep birlikte el ele bu kenti daha da ileri bir hale getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“BİRLİK İÇİNDE BU KENTİ DAHA DA GÜZEL HALE GETİRECEĞİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bayramlarda tek yürek oluyoruz. Bir olup, bir bütün oluyoruz. Her bayramda daha güçlü bir şekilde nice bayramlar yaşarız. Güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz. Kocaeli büyük, daha da büyüyecek. Büyümeyle birlikte sıkıntılar gelse de elimizdeki imkanlarla bunları aşacağız. Birlik içinde bu kenti daha da güzel hale getireceğiz. Bu kentte taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Tüm sivil toplum kuruluşları adına konuşan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “Siyasi farklılıklarımız olabilir ancak asla bir birimize düşmanlık besleyemeyiz. Bu ülke tüm etnik unsurlarıyla birlikte ortak mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Yaşadığımız ortamda birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak ancak o zaman bir arada yaşamımızı sürdürebiliriz. Bugün 31’incisini düzenlediğimiz bu güzel gün de bizim bir arada olmamızın en büyük örneğidir” dedi.

MANCARLI PİDE İKRAM EDİLDİ

Bayramlaşma ardından vatandaşlara şehrimizin geleneksel yemeği Mancarlı Pide ikramı yapıldı. Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları ekibi ise Üsküp Yöresi halk oyunları gösterisini sergiledi. Kent bayramlaşma programı sonunda geleneksel toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi.