Taban Birlikleri "tek yumruk"

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Taban Birlikleri Bayramlaşma Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Amatör Spor Evi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene tüm taban birlikleri yöneticileri katıldı.
KATILIM YOĞUNDU
Şeker Bayramının birinci gününde gerçekleşen bayramlaşma törenine bu sene de yoğun katılım oldu. Hınca hınç salonu dolduran taban birlikleri bayramlaşmaya akın etti. Bayramlaşma törenine kadın spor yöneticileri de ilgi gösterdi. KASKF Başkanı Murat Aydın, programa katılan kadınlara teşekkür etti ve tek tek isimlerini anons etti.
MİTHAT AĞA GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU
Programda konuşan Murat Aydın, "Uzun zamandır birlikte çalıştığım yol arkadaşım, Futbol İl Temsilcisi aynı zamanda, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa'ya bundan sonra iş hayıtında başarılar diliyorum" dedi. Aydın'ın bu sözleri üzerine salonda bulunan Mithat Ağa'nın gözlerinin dolduğu görüldü. Ağa daha sonra Muray Aydın'a teşekkür etti.
KONGRE 9 HAZİRAN'DA
Bayramlaşma öncesinde Taban Birlikleri salonu doldururken herkes 9 Haziran'da yapılacak KASKF Seçim Başkanlığı için adeta birlik beraberlik mesajları verirken tek liste olarak seçime gidecek olan, Murat Aydın'a "Yanındayız" mesajı verdiler. Ahmet AKAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz