Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:34 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:35 TSİ

Kural tanımaz sürücüler, havadan yapılan denetimlerden kaçamadı

Kocaeli’de drone ve helikopterlerle yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettikleri tespit edilen 58 sürücüye 13 bin 815 TL para cezası kesildi. Sürücülerin yaptığı tehlikeli ihlaller ise saniye saniye helikopter kamerasına yansıdı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli genelinde trafikte kural ihlali yapan sürücülerin tespit edilmesi için havadan yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında İstanbul Havacılık Şube Müdürülüğü’ne bağlı polis helikopteri ile 17-27 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne bin 595 TL para cezası kesildi. Kocaeli Emniyeti İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne kayıtlı droneler ile 13-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 51 araç sürücüsüne 12 bin 220 TL para cezası kesildi.

Sürücülerin tehlikeli sürüşü helikopter kamerasında

Ramazan Bayramı boyunca havadan yapılan denetimlerin süreceği öğrenilirken, sürücülerin yaptığı tehlikeli sürüşler helikopter ve drone kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda araçların tehlikeli bir şekilde ilerlemeleri ve makas atmaları görülüyor. Helikopterdeki görüntüleme sistemi ile aracın plakası tespit ediliyor.

Vali yardımcısından çocuklara önemli görev

Öte yandan, Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban da Ramazan Bayramı kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülen trafik denetimlerine katılarak, seyahat eden vatandaşlara şeker ikramında bulunup çocuklara yoldayken hatalı sürüş yapan ailelerini uyarmalarını söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen “Dikkat Sizden Notlar Onlardan” projesi kapsamında D100 Karayolu Kartepe geçişinde bulunan trafik denetleme noktasında gerçekleşen etkinliğe katılan Balaban’a Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan eşlik etti. Durdurulan araçlardaki çocuklarla sohbet eden Balaban, hazırlanan özel karnelerden hediye ederek, anne ve babalarının trafikte yaptığı hataları not tutmalarını istedi.

Bugün 16:34 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Fevziye Camii avlusunda bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti mask
Fevziye Camii avlusunda bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti
Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi kazada öldü mask
Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi kazada öldü
Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi mask
Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi
O kazadan bir acı haber daha! mask
O kazadan bir acı haber daha!
Emniyet müdüründen bayram namazı talimatı! mask
Emniyet müdüründen bayram namazı talimatı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım mask
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Karaosmanoğlu danışman olacak mask
Karaosmanoğlu danışman olacak

GALERİ

İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL