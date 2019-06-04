Edinilen bilgilere göre, Kocaeli genelinde trafikte kural ihlali yapan sürücülerin tespit edilmesi için havadan yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında İstanbul Havacılık Şube Müdürülüğü’ne bağlı polis helikopteri ile 17-27 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne bin 595 TL para cezası kesildi. Kocaeli Emniyeti İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne kayıtlı droneler ile 13-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 51 araç sürücüsüne 12 bin 220 TL para cezası kesildi.

Sürücülerin tehlikeli sürüşü helikopter kamerasında

Ramazan Bayramı boyunca havadan yapılan denetimlerin süreceği öğrenilirken, sürücülerin yaptığı tehlikeli sürüşler helikopter ve drone kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda araçların tehlikeli bir şekilde ilerlemeleri ve makas atmaları görülüyor. Helikopterdeki görüntüleme sistemi ile aracın plakası tespit ediliyor.

Vali yardımcısından çocuklara önemli görev

Öte yandan, Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban da Ramazan Bayramı kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülen trafik denetimlerine katılarak, seyahat eden vatandaşlara şeker ikramında bulunup çocuklara yoldayken hatalı sürüş yapan ailelerini uyarmalarını söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen “Dikkat Sizden Notlar Onlardan” projesi kapsamında D100 Karayolu Kartepe geçişinde bulunan trafik denetleme noktasında gerçekleşen etkinliğe katılan Balaban’a Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan eşlik etti. Durdurulan araçlardaki çocuklarla sohbet eden Balaban, hazırlanan özel karnelerden hediye ederek, anne ve babalarının trafikte yaptığı hataları not tutmalarını istedi.