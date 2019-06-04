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3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karamürsel'de 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Karamürsel D130 Karayolu 4 Temmuz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oktay B. (45) idaresindeki 34 SJA 67 plakalı otomobille Orhan A. (40) idaresindeki otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Bu sırada Zeynep Ö. (28) kontrolündeki 34 DBA 44 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zeynep Ö. ve aynı araçtaki Z.O. yaralandı.

YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlarının kaldırılması ile bir kısmı trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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