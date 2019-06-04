CHP Başiskele, bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Örgütü, geleneksel bayramlaşma programını bayramın ilk günü ilçe binasında gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, CHP Başiskele İlçe Başkanvekili Hasan Varol ve partinin önde gelen isimleri bayramlaşma programına katıldı. CHP Başiskele İlçe Başkanvekili Hasan Varol bayram dolayısı ile ilçe çatısı altında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

BURUK BAYRAM

CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı ise bayramların aileleri bir araya getiren kültürümüzdeki en güzel birleşim olduğunu ifade etti. Yıldızlı, “Bayram arifesinde aldığımız şehit haberleri ile yüreklerimiz dağlandı. Bu bayramı buruk geçiyoruz. Temennimiz ülkemizin huzur ve barış içerisinde nice güzel bayramları karşılaması, her ailenin çocukları ile doya doya kucaklaşabilmesidir. Ben bir kez daha şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, tüm milletimize sabırlar diliyorum” diye konuştu.