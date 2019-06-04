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CHP Gölcük bayramlaştı

CHP Gölcük İlçe Örgütü parti binasında gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma programında İstanbul seçimlerini masaya yatırdı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Örgütü geleneksel bayramlaşma programını bayramın ilk günü ilçe binasında gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve partinin önde gelen birçok isminin katıldığı bayramlaşma programında yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri masaya yatırıldı.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, “Bayramlarımız mazlumlarla yoksullarla, ihtiyaç sahipleri ile yakınlaştığımız, küskünlerin barıştığı, huzur ve birliktelik duygularının önemi en güzel şekilde kavrayarak hareket edilen günlerdir. Bayramları kardeşçe karşılayabilmemiz için tüm kötü duygulardan arınarak topluma en iyi şekilde fayda edebilmeliyiz. Hakkın, hukukun , adaletin ayaklar altına alındığı bir dönemdeyiz. Yaşanabilir bir Türkiye için Atatürk’ün izinde çalışmalarımızı sürdürmeye her zaman devam edeceğiz. Bu vesile ile ilçe örgütümüz çatısı altında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

CHP İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı ise, bayram öncesi aldığımız şehit haberleri sebebi ile buruk bir bayram geçirdiklerini ifade etti. Yıldızlı, “Bayramları artık ülkemizde göz yaşı akmadan, ocaklara evlat ateşi düşmeden karşılamak istiyoruz. Önümüzde ise ülkemiz adına önemli bir seçim var. Parti olarak 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Tüm partililerimizden süreci en iyi şekilde yürütmesini istiyoruz. Kimsenin ayrıştırılmayacağı, ülkemizde huzurun sağlanacağı, her şeyin çok güzel olacağı nice bayramları hep birlikte karşılamayı temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

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