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CHP Karamürsel, bayramlaştı

CHP Karamürsel İlçe Örgütü parti binasında gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel İlçe Örgütü geleneksel bayramlaşma programını bayramın ilk günü ilçe binasında gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ve partinin önde gelen birçok ismi bayramlaşma programına katıldı. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü bayramların önemine değinerek, ilçe çatısı altında partililer ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

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CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı ise, bayram arifesinde gelen şehit haberlerini hatırlattı. Yıldızlı, “Bayramları uzun süredir buruk bir şekilde geçiriyoruz. Hukukun, adaletin yok sayıldığı, her gün şehit haberleri ile yüreğimizin dağlandığı bir süreçteyiz. Bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi’nin birleştirici gücüne, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda yürümeye ihtiyacı var. Ve bunun gerekliliğini her gün daha acı bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızda bir kez daha anlıyoruz. Her şeyin güzel olacağı, nice güzel bayramları hep birlikte karşılamayı temenni ediyorum” diye konuştu.

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