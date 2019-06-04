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Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbulseçimlerine ilişkin olarak "Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"MAĞDUR EDİLEN BİNALİ BEY"

31 Mart İstanbul seçiminde mağdur edilenin Binali Bey olduğunu ifade eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi" dedi.

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