Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 21:55 TSİ- Asayiş G: Bugün 22:14 TSİ

4 günde 36 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ve tatilin 4’üncü günü olan bugün de, aile ziyaretleri ve tatil için yollarda olanlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri denetimlerini sıkı şekilde sürdürürken, Ramazan Bayramı tatilinin başladığı Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 18.00’e kadar meydana gelen 94 kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 275 kişi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrasında yola koyulanlar gittikleri yerlere ulaştı. Gerek sahil bölgelerine gerekse memleketlerine gidenler bu bölgelerde yoğunluk oluşturdu. Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Alınan önlemlere rağmen bayramın ilk gününde de trafik kazaları meydana geldi. Bugün saat 18.00’e kadar 9 ilde meydana gelen 11 kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Böylelikle bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36, yaralıların sayısı ise 275 oldu.  

GÜN GÜN KAZALAR VE MEYDANA GELDİĞİ İLLER

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

Tatilin 3'üncü günü olan dün ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 4'üncü gününde Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Bingöl ve Antalya’da meydana gelen 11 kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

TATİLİN 4 GÜNLÜK KAZA TABLOSU

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) :           7 kazada 10 ölü,  31 yaralı 

1 Haziran Cumartesi :                       25 kazada  3 ölü,  65 yaralı 

2 Haziran Pazar :                              23 kazada 10 ölü, 66 yaralı 

3 Haziran Pazartesi (arife):               28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (saat 18.00'e kadar):  11 kazada,  2 ölü, 44 yaralı 

Bugün 21:55 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
28 Suriyeli geri gönderilecek mask
28 Suriyeli geri gönderilecek
Fevziye Camii avlusunda bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti mask
Fevziye Camii avlusunda bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti
Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi kazada öldü mask
Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi kazada öldü
O kazadan bir acı haber daha! mask
O kazadan bir acı haber daha!
Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi mask
Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım mask
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor

GALERİ

İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL