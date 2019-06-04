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Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, bugün partisinin bayramlaşma programında CHP’li İzmit Belediyesi eleştirdi.
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AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, bugün partisinin bayramlaşma programında CHP’li İzmit Belediyesi eleştirdi. Zeybek, Yahya Kaptan’da bir bölgede 6 gündür çöplerin toplanmadığını söyleyerek eleştirisini dile getirdi.

ERSOY'DAN CEVAP GELDİ

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in bu sözlerine İzmit Belediyesinde örgütlü olan ve son dönemde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’dan cevap geldi.

Ersoy, Zeybek’i yanlış bir algı yapmakla suçladı. Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün siyasi bir partimizin bayramlaşma programında Kocaeli milletvekili Emine Zeybek hanım efendinin , CHP İzmit belediyesinin belediyeciliğini eleştirirken örnek verdiği , Yahya kaptan mahallesindeki bir alanda çöpleri 6 gündür toplanmadığı yönündeki beyanı, eleştiri boyutunu aşmış , İzmit belediyesi temizlik işleri emekçilerini sanki işçilerini yapmıyor algısını oluşturmuştur.

"DÜŞÜNEREK SÖYLEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Oysa temizlik emekçileri belediyelerin en zor işlerini yapmakta, diğer iş yerleri 9 gün idari tatil yaparken onlar mesaisiz mevsim sıcaklıklarının en ağır şartları altında, sokaklarda ,araç arkalarında, İzmit halkına hizmet etmek helal rızıklarını çoluk çocuklarına getirme mücadelesi içindeler. Zaten İzmit belediyesinde çalışılmıyor, yatanlar var gibi algıların oluşturularak farklı niyetlerin hayata geçirilmek istendiği böylesi hassas bir dönemde herkesin söylediği sözlerin nelere yol açabileceğini düşünerek ifade etmesini temenni ediyorum."

Bugün 22:01 TSİ - Siyaset

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