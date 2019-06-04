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Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir ile Kuzey Çevre otoyolları, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi.
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Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Örneğin, 2018 yılı için garanti ödemeleri 2019 yılının nisan ayında yapıldı. Ödemede, 2 Ocak 2018 dolar kuru esas alındı. Devlet, öngörülen sayıda araç söz konusu projeleri kullanmadığı için ilgili işletmelere toplam 3 milyar 650 milyon TL ödedi.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. İşletme, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurmuş ve döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talebinde bulunmuştu. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını gündeme getirdi. Söz konusu projede, garanti ödemelerinde yeni hesaplama yöntemi uygulamaya girdi.

YENİ SİSTEM

Buna göre bu yıldan itibaren Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas alınacak.

TEMMUZDA ÖDEME

Devletin, ödemeyi yapacağı tarih de değiştirildi. Buna göre 1 Ocak-31 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapılacak. 2019’un ilk yarısına ilişkin garanti ödemesi, temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor.

OSMANGAZİ'DE HAZIRLIK YAPIYOR

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ de “kur” ayarı için hazırlık yapıyor. İşletmecinin, bayram sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne başvurması ve devletin yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kurunun esas alınmasını istemesi bekleniyor. Kaynak: Habertürk

Bugün 22:08 TSİ - Ekonomi

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