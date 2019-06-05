Ümit Çökren'den haber alınamıyor!

Derince'de ikamet eden Ümit Çökren'den (14) dün akşam 18.00’dan bu yana haber alınamıyor. Çökren’i bulmak isteyen ailesi hemen polis ekiplerine başvurdu. Çökren’in babası Ümit’i görenlerin ya da haber alanların 0545 243 96 35 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını istedi.