Derince'de ikamet eden Ümit Çökren'den (14) dün akşam 18.00’dan bu yana haber alınamıyor. Çökren’i bulmak isteyen ailesi hemen polis ekiplerine başvurdu. Çökren’in babası Ümit’i görenlerin ya da haber alanların 0545 243 96 35 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını istedi.
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Ümit Çökren'den haber alınamıyor!
Kocaeli’de ikamet eden 14 yaşındaki Ümit Çökren’den dün akşamdan beri haber alınamıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz