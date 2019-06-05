Gerek sahil bölgelerine gerekse memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Alınan önlemlere rağmen bayramın ilk gününde de trafik kazaları meydana geldi.

103 KAZA, 42 ÖLÜ, 311 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:

31 Mayıs Cuma: 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi :25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar :23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı