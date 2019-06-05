Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:41 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:42 TSİ

Yaşlanmadan yaş almak mümkün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, egzersizin kemik, kas ve ruh sağlığının yanı sıra bunama, Alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde de etkili olduğunu söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaşlanmanın her canlı için kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, tıptaki gelişmelerin, sağlığı koruma ve sürdürme konusundaki bilinçlenmenin, beklenen hayat süresini Türkiye’de de uzattığına dikkat çekti. İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun artması sebebiyle yaşlılık döneminin günümüzde daha da önem kazandığını ifade eden Uz. Dr. Şahabettinoğlu, “Bu süreç, yaşlanan kişinin genetik faktörleri, fiziki hareketi, sağlığı ve çevre durumlarını da içeren birçok faktörden etkilenmektedir. İrsî faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar hareket değişiklikleri ile yaşlılarda pek çok durum ve hastalığın önlenebileceğini ya da kontrol altına alınabileceğini gösterdi. Biz, bu işin kas ve iskelet kısmındayız” diye konuştu.

EN BÜYÜK TEHDİT HAREKETSİZ YAŞAM

Aktif yaş almanın önündeki en büyük tehdidin hareketsiz bir yaşam olduğuna dikkat çeken Dr. Şahabettinoğlu, “Hareketsizlikle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bilişsel yetersizlikler de gelişmeye başlayabilir. Bu yüzden kısır bir döngüye girmeden harekete geçmek çok önemlidir. Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. Son 10 yılda yapılan çalışmalar, fiziksel egzersizin, fiziksel hastalıkların görülme sıklığını azaltması ve ruhsal iyilik haline katkı sağlamasının yanında demans,

HAYAT TARZINI DEĞİŞTİRİN

Alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkları da durdurma, yavaşlatma ve ilerlemesini önlemede etkili olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu. Dr. Şahabettinoğlu, "Yapılan bilimsel çalışmalar, fiziki aktivitelerin sadece yaşlılık sürecini iyi geçirmeye fayda sağlamanın yanı sıra beyinde yeni nöronların da oluşmasını sağladığını göstermektedir. Halbuki yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur. Ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur diye bilinirdi. Artık böyle değil, aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretildiği görülmektedir. İnanılmaz tesiri olan bir ilaç keşfedilmesini beklemek yerine hayat tarzınızı değiştirerek kendinize ve yaşlılarınıza yardımcı olabilirsiniz" dedi.

Bugün 09:41 TSİ İHA Bursa- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Bel fıtığında ameliyat son seçenek mask
Bel fıtığında ameliyat son seçenek
Hastadan 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı mask
Hastadan 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı
'Engelli raporu' krizi mask
'Engelli raporu' krizi
Bu hastalık erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekte mask
Bu hastalık erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekte
Kocaeli organ bağışında yine şampiyon mask
Kocaeli organ bağışında yine şampiyon
Bayram temizliği yapacaklar dikkat mask
Bayram temizliği yapacaklar dikkat
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler... mask
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler...
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Karaosmanoğlu danışman olacak mask
Karaosmanoğlu danışman olacak

GALERİ

Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL