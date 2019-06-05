Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre, bugün az bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklığın en fazla 29 derece olması bekleniyor. Yarın sıcaklık bir derece yükselecek Cuma günü ise kentimizde yağmur kendini gösterebilir. Sıcaklık yine 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Kentimizde 1 günlük yağmurun ardından hafta sonu sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar 28-29 derece civarında seyredecek.
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Bayram sonrası serinleyeceğiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre, bayramdan sonraki ilk gün Kocaeli'ye yağmur yağabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz