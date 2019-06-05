Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:42 TSİ- Gündem G: Bugün 12:19 TSİ

Bayram sonrası serinleyeceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre, bayramdan sonraki ilk gün Kocaeli'ye yağmur yağabilir.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre, bugün az bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklığın en fazla 29 derece olması bekleniyor. Yarın sıcaklık bir derece yükselecek Cuma günü ise kentimizde yağmur kendini gösterebilir. Sıcaklık yine 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Kentimizde 1 günlük yağmurun ardından hafta sonu sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar 28-29 derece civarında seyredecek.

Bugün 09:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
"Yakın zamanda büyük depremlerin olacağını hatırlattı" mask
"Yakın zamanda büyük depremlerin olacağını hatırlattı"
"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma mask
"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma
İşte Erkan bebeğin son hali mask
İşte Erkan bebeğin son hali
10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi mask
10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi
Okul olacaktı, ahır oldu mask
Okul olacaktı, ahır oldu
Ali Yıldırım Sezer'den önemli açıklama mask
Ali Yıldırım Sezer'den önemli açıklama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler... mask
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler...
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Karaosmanoğlu danışman olacak mask
Karaosmanoğlu danışman olacak

GALERİ

Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL