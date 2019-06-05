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Bugün 09:58 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:19 TSİ

Dolar eriyor

Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Dolar 5,78, euro ise 6,51 seviyesine geriledi.
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Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu dolar/TL'de 5,75 seviyeleri test edildi. Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Dolar 5,78, euro ise 6,51 seviyesine geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.

ENFLASYON ENDİŞESİ

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi. Çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor.

KUR GERİLEDİ

Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren dolar endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5,78 seviyelerine kadar geriledi. Euro ise yeni güne 6,51 bandında başladı. Kaynak: Haberler.com

Bugün 09:58 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Lazo - Dolar 2002 yılında 1,5 tl idi.Dolar erimeye devam ediyor.Hüloogggggg

Yanıtla . 0Beğen 05 Haziran 11:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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