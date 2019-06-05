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Kent Konut'ta yangın paniği!

İzmit 28 Haziran Mahallesi Kent Konut 5. Etap 1. Blok içerisinde bulunan 10 katlı binanın en üst katından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
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Alınan bilgilere göre, dün İzmit 28 Haziran Mahallesi Kent Konut 5. Etap 1. Blok içerisinde bulunan 10 katlı binanın en üst katından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olayı gören vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yükselen dumanlar site içerisinde panik yarattı.

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