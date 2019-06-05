Alınan bilgilere göre, dün İzmit 28 Haziran Mahallesi Kent Konut 5. Etap 1. Blok içerisinde bulunan 10 katlı binanın en üst katından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olayı gören vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yükselen dumanlar site içerisinde panik yarattı.
Bugün 10:08 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:11 TSİ
Kent Konut'ta yangın paniği!
İzmit 28 Haziran Mahallesi Kent Konut 5. Etap 1. Blok içerisinde bulunan 10 katlı binanın en üst katından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz