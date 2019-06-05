Bir vatandaş, bir acentanın web sitesinden Scandinavian Airlens'in Amsterdam-Kopenhag-Alanya güzergahında gerçekleştirilecek uçuşa ait iade edilemez promosyon bilet aldı. Uçuşta havayolundan kaynaklanan sebeplerle Koenhag- Alanya parkuru gerçekleşmedi. Bilet aldığı acentanın kapısını çalan mağdur yolcu, bilet ücretinin iadesini istedi.
YOLCUYA ÖDENMEMESİNE HÜKMETTİ
Şirket ödeme yapmayınca yolcu, Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Heyet, bilet ücretinin yolcuya ödenmesine hükmetti. Acenta, bilet tutarını mağdur yolcunun hesabına yatırdı. Acenta, hakem heyeti kararının iptali talebiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme talebi reddetti. Devreye giren Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla karara itiraz etti.
EMSAL KARAR
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Acentanın aracılık hizmetleri verdiğine dikkat çekilen kararda, "Havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağından Tüketici Mahkemesi'nce verilen karar doğru olmamıştır. Mahkemece verilen hükmün, kanun yararına bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz