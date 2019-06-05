Hakemler bayramlaştı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin (TFFHGD) geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma programı dün gerçekletirildi. Kocaeli Büyükşehir Amatör Evinde bulunan Hakemler Derneğinde yapılan bayramlaşmaya ilgi az oldu.
YENİ SEZON İÇİN BAŞARI DİLEĞİ
Dernek lokalinde yapılan bayramlaşmaya, Kocaeli Hakemler Derneği Başkanı Avukat Özhan Kurt, İl Hakem Kurulu Atama sorumlusu, Mitat Atalay, Gözlemci Bekir Yümlü ve Ali Ünüvar Bayan hakemleri, Melisa Yağbosan ve Elif Öztürk katıldı. Hakemler Derneği Başkanı Özhan Yurt, bayramlaşma törenine takılan hakemlere teşekkür ederek gelecek yeni sezon için başarılar diledi. Ahmet AKAY
Bayramlaşmaya katılan Hakemler
Mustafa Çalışkan
Halim Yılmaz
Erhan Atakay
Ömer Tan
Kadir Yılmaz
Ömer Yılmaz
Mehmet Ali Vardar
Efe Ünüvar
Burak Celep
Tuncay Çetinkaya
Engin Uğur
Hanifi Dumlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz