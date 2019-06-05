Hakemler bayramlaştı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin (TFFHGD) geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma programı dün gerçekletirildi. Kocaeli Büyükşehir Amatör Evinde bulunan Hakemler Derneğinde yapılan bayramlaşmaya ilgi az oldu.

YENİ SEZON İÇİN BAŞARI DİLEĞİ

Dernek lokalinde yapılan bayramlaşmaya, Kocaeli Hakemler Derneği Başkanı Avukat Özhan Kurt, İl Hakem Kurulu Atama sorumlusu, Mitat Atalay, Gözlemci Bekir Yümlü ve Ali Ünüvar Bayan hakemleri, Melisa Yağbosan ve Elif Öztürk katıldı. Hakemler Derneği Başkanı Özhan Yurt, bayramlaşma törenine takılan hakemlere teşekkür ederek gelecek yeni sezon için başarılar diledi. Ahmet AKAY

Bayramlaşmaya katılan Hakemler

Mustafa Çalışkan

Halim Yılmaz

Erhan Atakay

Ömer Tan

Kadir Yılmaz

Ömer Yılmaz

Mehmet Ali Vardar

Efe Ünüvar

Burak Celep

Tuncay Çetinkaya

Engin Uğur

Hanifi Dumlu