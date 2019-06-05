Leyla Tiner hayatını kaybetti

İzmit Fethiye Caddesi eski esnaflarından rahmetli Terzi Erdoğan Tiner’in eşi Leyla Tiner (79) vefat etti. Ergün Tiner ve Asuman Odçıkın’ın anneleri olan Leyla Tiner'in cenazesi yarın (6 Haziran 2019 Perşembe) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.