İzmit Fethiye Caddesi eski esnaflarından rahmetli Terzi Erdoğan Tiner’in eşi Leyla Tiner (79) vefat etti. Ergün Tiner ve Asuman Odçıkın’ın anneleri olan Leyla Tiner'in cenazesi yarın (6 Haziran 2019 Perşembe) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Leyla Tiner hayatını kaybetti
İzmit Fethiye Caddesi eski esnaflarından rahmetli Terzi Erdoğan Tiner’in eşi Leyla Tiner vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz