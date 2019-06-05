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Tarihi diziler, Karamürsel sepeti satışlarını artırdı

Karamürsel'in simgesi olan Karamürsel sepeti, son zamanlarda tarihi dizilerin sahnelerini süslüyor. Karamürsel sepeti üreten Ali Koygun, gelen talepler üzerine yaptıkları sepetlerin tarihi dizilerde kullanıldığını, satışların arttığını söyledi.
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Sultan Abdülaziz'e içinde kiraz götürülmesiyle üne kavuşan Karamürsel sepeti, son zamanlarda çekilen tarihi dizilerle de ön plana çıkmaya başladı. Televizyonlarda ilgi gören tarihi dizilerde Karamürsel'de yapılan sepetler kullanılıyor. Sadece bıçak kullanılarak kestane ve fındık ağacından yapılan Karamürsel sepeti, internet üzerinden birçok ülkeye de satılıyor.

'DİZİLER SAYESİNDE SEPETE İLGİ ARTTI'

İlçenin son sepet ustası olan ve 46 yıldır sepet yapan Ali Koygun (56), tarihi dizilerde sepetlerin dekor olarak kullanılmasıyla Karamürsel sepetine olan ilginin daha da arttığını söyledi. Satışlardan son derece memnun olduğunu ifade eden Ali Koygun, "İlkokul yıllarımdan beri sepet üretiyorum. Şu an Osmanlı dizileri başta olmak üzere dizilerden sepetimize ilgi olması nedeniyle çok aranır bir duruma geldi, satışlar tekrar şaha kalktı. İşlerimiz de çok iyi bir şekilde açıldı. Son zamanlarda Karamürsel sepetine çok talep var. Özellikle bu aralar dizilere gönderiyoruz. Dizilerde dekor olarak kullanılıyor sepetler. Yurt dışında yaşayan Türkler de internet üzerinden sepet satın alıyor. Yurt dışında dekor ve abajur olarak kullanılıyor" dedi.

'KARAMÜRSEL SEPETİ Mİ SANDIN?'

Ali Koygun, Karamürsel sepetini fındık ve kestane ağacından ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sepeti üretmeden önce bunun belirli aşamaları var. Ağacı soymak, kurutmak, işlemek gerekiyor. Biz, Karamürsel sepetini özellikle fındık ve kestane ağacından üretiyoruz. Şu anda satışlarımız güzel. Umutluyuz bu konuda. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yıllardan beri ustalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Sultan Abdülaziz'e Hereke'deki köşke geldiğinde Karamürsel sepeti içerisinde kiraz hediye ediliyor. Bu kiraz gümüş bir tepsiye boşaltılınca, bakıyorlar sepet küçük, ama içindeki kiraz dökülüp taşıyor. O şekilde ünleniyor. O günden sonra ufak, tefek görünene 'Karamürsel sepeti mi sandın?' diyorlar."

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