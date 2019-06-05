Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:31 TSİ- Spor G: Bugün 11:32 TSİ

Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.
Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı. A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu. Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.

Bugün 11:31 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kocaelispor yönetiminin 'Aidat' kozu ortalığı fena karıştırdı mask
Kocaelispor yönetiminin 'Aidat' kozu ortalığı fena karıştırdı
Belediye Derince Güntepe ile devam mask
Belediye Derince Güntepe ile devam
Hürriyet: Tahir beyin yaklaşımı çok olumlu mask
Hürriyet: Tahir beyin yaklaşımı çok olumlu
Darıca’da seferberlik ilan edildi!.. mask
Darıca’da seferberlik ilan edildi!..
Karamürsel Gençlik birlikte oruç açtı mask
Karamürsel Gençlik birlikte oruç açtı
Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi mask
Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler... mask
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler...
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Karaosmanoğlu danışman olacak mask
Karaosmanoğlu danışman olacak

GALERİ

Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL