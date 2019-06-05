Hafta içi başkan hafta sonu pazarcı

Zonguldak'tan Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde 21 oy farkla seçimi kazanarak, belediye başkanı olan CHP'li Alim Genç, 25 yıl önce başladığı pazarcılığı da sürdürüyor.
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4 bin 291 nüfuslu Saltukova beldesinde pazarcılık yapan Alim Genç, yerel seçimde CHP'den belediye başkanı adayı oldu. Seçimlerde Genç 1132 oy, mevcut başkan AK Parti'li Zerrin Güneş ise 1111 oy aldı. 21 oy farkla seçimi kazanan Genç, Saltukova Belediye Başkanı oldu. İşsizlik nedeniyle 25 yıl önce pazarcılığa başlayan Alim Genç, belediye başkanı seçilmesine rağmen mesleğini bırakmadı. Genç, hafta içi belediye başkanlığında çalışmasını sürdürürken, cumartesi günleri de pazardaki tezgahının başına geçip, kıyafet satıyor. Saat 06.00 sıralarında tezgahını açan ve ürünlerini dizen Genç, saat 18.00'e kadar pantolon ve eşofman satıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz