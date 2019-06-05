Derince'de dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Saat 18.00 sıralarında Ümit Çökren isimli bir erkek çocuğu kayboldu. 14 yaşında olduğu öğrenilen Ümit Çökren'i bulmak için ailesi ve Derince halkı seferber oldu. Kayıp Ümit ile ilgili müjdeli haber geldi. Bulunan Ümiti ailesine teslim edildi.
Bugün 13:29 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:33 TSİ
Kayıp Ümit bulundu!
Derince'de dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Saat 18.00 sıralarında Ümit Çökren isimli bir erkek çocuğu kayboldu. Kayıp çocuk bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz