Kayıp Ümit bulundu!

Derince'de dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Saat 18.00 sıralarında Ümit Çökren isimli bir erkek çocuğu kayboldu. 14 yaşında olduğu öğrenilen Ümit Çökren'i bulmak için ailesi ve Derince halkı seferber oldu. Kayıp Ümit ile ilgili müjdeli haber geldi. Bulunan Ümiti ailesine teslim edildi.