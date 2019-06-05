İYİ Partililer bayramlaştı

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve İzmit İlçe Teşkilatı bayramın 2. gününde parti binasında bayramlaştı. Bayramlaşmaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan

Çakar ve yönetimi programa katıldı. Bayramlaşma töreninin sonunda Başkan Hürriyet ve İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız birlik ve beraberlik mesajı verdi.