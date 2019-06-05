Ellerinde silah ile yakalandılar!

Ramazan Bayramı'nın ilk günü (salı günü) saat 13.00 sıralarında devriye görevindeki güvenlik güçleri Başiskele Aksığın Mahallesi Karapınar mevkiinde ellerinde silahlı 2 kişi tespit etti.
1294 TL CEZA
Yapılan kontrolde İ.B ve H.Y.'nin üzerinden şarjörleri dolu vaziyette 2 tabanca ele geçirildi. "Ses ve gaz fişeği atabilen silahı taşımak" suçundan iki şahsa ayrı ayrı 1294 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz