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Ellerinde silah ile yakalandılar!

Başiskele'de güvenlik güçleri ellerinde silah olan 2 magandayı yakaladı.
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü (salı günü) saat 13.00 sıralarında devriye görevindeki güvenlik güçleri Başiskele Aksığın Mahallesi Karapınar mevkiinde ellerinde silahlı 2 kişi tespit etti.

1294 TL CEZA

Yapılan kontrolde İ.B ve H.Y.'nin üzerinden şarjörleri dolu vaziyette 2 tabanca ele geçirildi. "Ses ve gaz fişeği atabilen silahı taşımak" suçundan iki şahsa ayrı ayrı 1294 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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