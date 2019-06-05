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Lastik-İş bayramlaştı

Lastik-İş Sendikası'nın geleneksel bayramlaşma programı, bugün Genel Başkan Alaaddin Sarı'nın katılımıyla Başiskele'de gerçekleştirildi.
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Lastik işçileri, bugün Başiskele sahilinde bulunan Tryp By Wyndham Otel'de bayramlaştı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı'nın katıldığı bayramlaşma törenine yüzlerce işçi katılım gösterdi. Otelde bulunan havuz başında gerçekleştirilen bayramlaşma töreni öncesi işçilere ikramlarda bulunuldu. Öte yandan sendika yöneticileri de tam kadro bayramlaşma töreninde hazır bulundu. 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ

Bayramlaşma programı öncesi işçilere seslenen Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı gerçekleştirdiği konuşmada, şunları söyledi: “Öncelikle rahmetle andığımız Abdullah başkanımızın mekanı cennet olsun. Başkanımızın mezarını bayramda ziyaret ettik. Lastik İş Sendikası'nın bugüne gelmesinde en çok payı olan insan Abdullah Karacan'dır. Ondan öğrendiklerimizi bugün devam ettiriyoruz.

AMACIMIZ HAK, HUKUK VE ADALET

Göreve başladık. Bizi tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardı. Arkadaşlarımızla 100’er kişilik gruplar halinde tanıştık ve düşüncelerimizi paylaştık. Amacımızın hak, hukuk ve adalet olduğunu anlattık. Bundan sonraki süreçte özellikle sağlık konusunda, ergonomi noktasında arkadaşlarımızın daha rahat ve uzun süre çalışabilmesi çerçevesinde zemin hazırlanmasını sağladık. Daha sonra şunu söyledik. Fabrikalarda çalışan arkadaşlarımızın yakınlarının fabrikalarda çalışmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yanlış anlaşılmasın Abdullah başkan zamanında bu olmuyor gibi. Ancak bu konunun daha çok üzerine gitmeye çalışıyoruz.

ALEYHİMİZE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Aldığımız karar ile birlikte sendikamızın kurumsal olarak yer almadığımı hiçbir iftar organizasyonuna katılmayacağız demiştik. Bunun üzerine sendikaya meydan okur gibi aleyhimizde çalışmalar yapanlar oldu. Bu yapılan sendika disiplinine aykırıdır. Bu yapılan hainliktir. Herkes emin olsun ki, sendikamıza meydan okuyanlara gerekli cevap verilecektir. Birilerinin kucağına oturduğunuzda onlarda gelecek zarar sonrası bizim yanımıza geleceksiniz. Geldiğiniz zaman bizden nasıl bir tavır bekliyorsunuz. Bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. İşçiler ise Genel Başkan Sarı’ya “Dik dur eğilme, bu işçi seninle” diyerek destek verdi.

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