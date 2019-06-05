Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.
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Infantino yeniden FIFA Başkanı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz