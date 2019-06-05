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Kocaelili yıldız, dünya devine transfer oldu

Karamürselli Merih Demiral resmen Juventus'ta!
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Karamürselli Merih Demiral resmen Juventus'ta! Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan takımı Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, burada gösterdiği performansla kendisine Juventus kapılarını açtı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Merih Demiral'ın Juventus'a transferinin sonuçlandığını ve Merih'in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi. Juventus, Merih'in transferi için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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