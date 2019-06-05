Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu 4 Temmuz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Halil Erdinç idaresindeki 10 PU 675 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan İrem Ceren Kul idaresindeki 34 RL 1081 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Halil Erdinç itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekibinin lk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdinç, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan olay yerinden geçmekte olan meraklı vatandaşlar, yol kenarından dikkatle yaralı sürücüye müdahale eden ekipleri izledi.