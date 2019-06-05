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Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kocaeli'de tatilciler Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek sahillere akın etti
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu mask
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu mask
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu mask
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Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, Ramazan Bayramı tatilini fırsat olarak değerlendirenler sahillerde serinlemeye çalıştı. Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki mavi bayraklı sahilleri tercih ediyor. Merkeze yakınlığı dolayısıyla mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ile Kandıra'nın Kerpe, Cebeci ve Kefken plajları yoğun ilgi gördü. Kocaeli'nin Karadeniz'e 50 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'daki turizm tesisleri Ramazan Bayramı'nda tam kapasite hizmet veriyor. Dördü mavi bayraklı onlarca plaj ve koyu barındıran ilçedeki tatil beldeleri ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

TATİLCİLER BURALARI TERCİH EDİYOR

Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci ve Kefken plajlarıyla doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilcilerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelenler, mavi bayraklı Altınkemer Plajı'na akın etti. Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen tatilciler, 190 metre uzunluğundaki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Cankurtaran ve ilk yardım hizmeti sunulan plajın tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Çocuklar, aileleriyle gün boyu denizde oyunlar oynayıp, yüzme yarışları yaptı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde balık tutup, çay bahçelerinde zaman geçirdi.

Bugün 23:49 TSİ AA Kocaeli- Yaşam

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