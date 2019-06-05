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Anadolu Efes finalde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi.
Anadolu Efes finalde mask
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Boyalı alandan Harrison ve Arapovic'le sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı takım karşısında Micic'le iç ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes, 7. dakikada öne geçti: 8-9. Anadolu Efes, Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Larkin'le basketler bulan Anadolu Efes karşısında hücumda temposunu arttıran Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Harrison'un üç sayılık basketleriyle 15. dakikada eşitliği yakaladı: 28-28. Micic'in etkili oyunuyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla soyunma odasına 41-36 üstün gitti. Auguste'nin çeyreğin son saniyesinde rakip yarı sahanın ortasından attığı üç sayılık basket, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık Auguste'nin de pota altından ürettiği sayılarla başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 21. dakikada beraberliği (41-41) yakaladı. Savunmada ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, Micic'in hücum önderliğinde 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 45-55. Micic'in potaya giderek bulduğu sayılarla farkı koruyan lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 62-51 önde girdi.

Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 33. dakikada farkı 4 sayıya (58-62) indirdi. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, basit top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 67-67. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Anderson'un turnikesiyle yeniden üstünlüğü (67-69) ele alan Anadolu Efes, Motum ve Anderson'nun üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 78-72 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Bugün 23:50 TSİ AA İstanbul- Spor

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