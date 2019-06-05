Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:52 TSİ- Dünya G: Bugün 23:53 TSİ

Avusturya'da Türklerden yeni parti

Avusturya’da Türk kökenli Avusturyalıların faaliyet gösterdiği 3 siyasi oluşumun birleşmesiyle SÖZ Partisi kuruldu.
Avusturya'da Türklerden yeni parti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Avusturya’da birlikte yaşamı tehdit eden aşırı sağla mücadele ve siyasette temsil edilmeyen toplulukların sesi olmak iddiasıyla Türkler tarafından Soziales Österreichs der Zukunft - Geleceğin Sosyal Avusturyası (SÖZ) Partisi kuruldu. Türk kökenli Avusturyalıların faaliyet gösterdiği Gemeinsam für Wien (Viyana için Birlik), Neue Bewegung für Österreich Wien (Avusturya için Yeni Hareket Viyana) ve Bewegung Mehr Österreich (Güçlü Avusturya Hareketi) oluşumlarının birleşmesiyle oluşan SÖZ Partisi, ülkede siyasetin merkezine taşınan yıkıcı aşırı sağ söylemle mücadele başta olmak üzere mevcut siyasi partilerde temsil edilmediği düşünülen çeşitli sosyal sınıflara ait grupların sesi olmayı hedefliyor. SÖZ Partisi Genel Başkanı Hakan Gördü, başkent Viyana’da düzenlenen basın toplantısında, partinin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakan Gördü, partinin ülkede çeşitli alanlarda faaliyet gösteren "ilerici siyasi oluşumların" bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek, hedeflerinin öncelikli olarak 2020’de yapılacak Viyana Belediyesi seçimlerine katılmak olduğunu ancak ulusal çapta yapılacak seçimlere de katılmayı planladıklarını dile getirdi.

Aşırı sağla mücadele vurgusu

Partinin aşırıcılıkla mücadele başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarına yapıcı çözümler bulmak için kurulduğunu ifade eden Gördü, "Aşırı sağ unsurlar karşıtı bir çalışma ortaya koyacağız. Avusturya’da aşırı sağcı politikalar yalnız bilinen siyasi partiler tarafından değil, diğer siyasi parti ve yapılar tarafından da güdülüyor. Bununla beraber sosyal demokrat değerlerin siyasi gündemden silindiğini gözlemliyoruz. Bu durum siyasi arenada bir boşluğa yol açtı. Siyaseten temsil edilme beklentisi içinde olan birçok kişi ya da grup ne yazık ki gerektiği şekilde temsil edilmiyor. Bu nedenle temsil edilmeyen grupları temsil etmek amacıyla yapıcı bir siyasi hareket olarak bu yola çıktık." şeklinde konuştu. Gördü, partinin yalnız azınlıklar ya da göçmenlerin sorunları doğrultusunda değil ülkede göz ardı edilmiş, problemleri ana akım partiler tarafından ciddi şekilde dillendirilmeyen sosyal sınıfların da sorun ve beklentilerine çözümler bulmayı hedeflediklerini söyledi.

Avusturya siyasi yaşamını daha olumlu bir zemine taşımak için çalışacaklarının altını çizen Gördü, özellikle toplumun çoğunluğu ile azınlıklar arasındaki sinerjiyi güçlendirecek, dış etkenlerden uzak, burada yaşamını sürdüren insanların perspektifi doğrultusunda kalıcı bir siyasi oluşum olmak istediklerini anlattı. Gördü, çeşitli medya kuruluşlarının partilerini bilinçli bir şekilde "göçmen partisi" olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, "Biz göçmen partisi değiliz. Ben ve arkadaşlarım göçmen değiliz. Bizler burada doğduk ve Avusturyalıyız. Böyle bir yakıştırmayı neden yaptıklarını anlamlandıramıyorum." dedi.

Bugün 23:52 TSİ AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Çatal bıçak kaşığa yasak geliyor mask
Çatal bıçak kaşığa yasak geliyor
Dünyada 420 milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor mask
Dünyada 420 milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor
İsveçli aktivistler İsrail'i protesto etti mask
İsveçli aktivistler İsrail'i protesto etti
BM'den Sudan'da protestoculara ateş açılmasına kınama mask
BM'den Sudan'da protestoculara ateş açılmasına kınama
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü mask
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü
Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan Bayramı yarın kutlanacak mask
Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan Bayramı yarın kutlanacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler... mask
"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler...
"Yakın zamanda büyük depremlerin olacağını hatırlattı" mask
"Yakın zamanda büyük depremlerin olacağını hatırlattı"
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor

GALERİ

Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL