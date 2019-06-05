Edinilen bilgilere göre Körfezli Muzaffer Güzel bayram ziyareti için memleketi Niğde’ye gitti. Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Güzel'in kullandığı 34 CBM 337 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Güzel ve yanında bulunan arkadaşı Ali Aybar ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında ağır yanıklar bulunun iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yanan araç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.